«Реформа ради реформы, ради получения средств». Депутаты Нижнего Тагила усомнились в эффективности введения новой системы обращения с ТКО

Депутаты Нижнетагильской гордумы усомнились в законности и эффективности реализации мусорной (или экологической) реформы, которая была запущена в Нижнем Тагиле и других уральских городах более года назад. В конце 2019 года народные избранники отправили в свердловское Министерство энергетики и ЖКХ, регоператору «Рифей» и РЭК вопросы, волнующие тагильчан. Но те «не ответили по существу ни на один из них», резюмировали сегодня, 28 января, депутаты на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Нет ни одного ответа ни на один поставленный вопрос мною и коллегами, — отметил на заседании депутат Михаил Кручинин. — Сейчас выглядит всё так, будто мы работаем ради работы. Мы делаем запросы и получаем формальные ответы, в которых по сути ничего нет. Есть вопросы, касающиеся лицензии на осуществление деятельности, возможности строительства завода, перерасчёта за услугу за обращение с ТКО. Нам никто так и не ответил, почему перерасчёт идёт только с 1 июня. Когда мы получим хоть какой-то внятный ответ? Давайте хоть дату для себя обозначим. И выстроим список вопросов, которые являются для нас ключевыми. Ну давайте возьмём месяц, потом посвятим всё заседание этой теме».

«Когда нас агитировали за этот вопрос по “Рифею” (мусорную реформу. — Прим. ред.), говорили о том, что сократится количество свалок, вывоз мусора в лес, — напомнил депутат Руслан Юсупов. — Есть у нас аналитика, действительно ли меньше свалок стало появляться? Я не увидел улучшений. Ничего не изменилось после того, как пришёл новый оператор, как мусор вывозили в лес, так и вывозят. Для чего тогда провели реформу — ради реформы и получения средств?!»

Не смогли чётко ответить депутатам на вопросы, касающиеся величины инвестиционной составляющей в тарифе на вывоз ТКО и перерасчёта, и в Региональной энергетической комиссии.

«РЭК пишет, что инвестиционная программа для компании “Рифей” не утверждена. Она утверждена оператору ООО “Экотехсервис”, осуществляющему деятельность по обращению с ТКО на территории Северного АПО-1. Сегодня эта компания находится в стадии реорганизации. Правопреемником её выступает компания “Рифей”. РЭК пишет, что при установлении тарифов на последующие периоды из необходимой выручки будут исключены экономически необоснованные доходы прошлых периодов. Ну, посмотрим, что в будущем будет», — зачитал выдержки из ответа РЭК Александр Петров, который сегодня вёл думскую комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Спикер гордумы Вадим Раудштейн призвал коллег дождаться получения ответов на запросы от всех организаций, в том числе занимающихся размещением отходов («Элиса», например), чтобы после этого уже делать какие-то окончательные выводы.

«Мы сейчас подводим промежуточные итоги о том, что сделано, — подчеркнул Вадим Раудштейн. — Когда соберём весь пакет данных, вернёмся к рассмотрению вопроса, примем конкретные решения. Пригласим на заседание комиссии руководителя “Рифея”, чтобы можно было лично ему задать вопросы. Мы в стадии накопления информации, но уже можно сделать какие-то выводы. Тем более, как оказалось, у “Рифея” и лицензии нет на эту деятельность, то есть он фактически занимается только распространением документов на собирание денег».

В минувшие выходные в администрации Ленинского района прошло общегородское собрание, посвящённое проблемам реализации мусорной реформы. В нём приняли участие более 200 жителей Нижнего Тагила, в том числе председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв, а также вице-спикер НТГД Игорь Базилевич. Осенью 2019 года он вошёл в новую рабочую группу при мэрии по введению новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На заседании думской комиссии Базилевич отметил, что пользы от встречи с тем же директором «Рифея» Фёдором Потаповым может и не быть.

«Ни одного ответа от него не прозвучало [на общегородском собрании], — сказал Базилевич. — Вы знаете, что общественники подали в суд на РЭК с требованием пересмотреть нормативы накопления ТКО? Они провели свои замеры по той методике, которая сегодня действует. Оказалось, что те в 5 раз меньше существующих. 11 февраля будет первое судебное заседание. Посмотрим. Пока на наши вопросы ответы нам никто не даст. И нормы мы не пересмотрим, пока по новой методике их заново не посчитают. Есть вопрос по инвестиционной составляющей, которая пойдёт на строительство завода в Краснотурьинске. Потапов ушёл от ответа на этот вопрос на собрании. Кроме того, говорят, что завод будет перерабатывать отходы только 4-5-го классов опасности, но выделенные земли предназначены и для отходов других классов, чрезвычайно высокой опасности. Со мной рядом сидел начальник управления экологии в администрации, он сказал, будет разбираться. Нужно подождать экологической экспертизы. Мы постепенно движемся вперёд, но туго».

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, теперь ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.