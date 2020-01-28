Общество

«Реформа ради реформы, ради получения средств». Депутаты Нижнего Тагила усомнились в эффективности введения новой системы обращения с ТКО

28.01.2020 18:48
«Реформа ради реформы, ради получения средств». Депутаты Нижнего Тагила усомнились в эффективности введения новой системы обращения с ТКО

Депутаты Нижнетагильской гордумы усомнились в законности и эффективности реализации мусорной (или экологической) реформы, которая была запущена в Нижнем Тагиле и других уральских городах более года назад. В конце 2019 года народные избранники отправили в свердловское Министерство энергетики и ЖКХ, регоператору «Рифей» и РЭК вопросы, волнующие тагильчан. Но те «не ответили по существу ни на один из них», резюмировали сегодня, 28 января, депутаты на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Нет ни одного ответа ни на один поставленный вопрос мною и коллегами, отметил на заседании депутат Михаил Кручинин. Сейчас выглядит всё так, будто мы работаем ради работы. Мы делаем запросы и получаем формальные ответы, в которых по сути ничего нет. Есть вопросы, касающиеся лицензии на осуществление деятельности, возможности строительства завода, перерасчёта за услугу за обращение с ТКО. Нам никто так и не ответил, почему перерасчёт идёт только с 1 июня. Когда мы получим хоть какой-то внятный ответ? Давайте хоть дату для себя обозначим. И выстроим список вопросов, которые являются для нас ключевыми. Ну давайте возьмём месяц, потом посвятим всё заседание этой теме».

«Когда нас агитировали за этот вопрос по “Рифею” (мусорную реформу. Прим. ред.), говорили о том, что сократится количество свалок, вывоз мусора в лес, напомнил депутат Руслан Юсупов. Есть у нас аналитика, действительно ли меньше свалок стало появляться? Я не увидел улучшений. Ничего не изменилось после того, как пришёл новый оператор, как мусор вывозили в лес, так и вывозят. Для чего тогда провели реформу ради реформы и получения средств?!»

Не смогли чётко ответить депутатам на вопросы, касающиеся величины инвестиционной составляющей в тарифе на вывоз ТКО и перерасчёта, и в Региональной энергетической комиссии.

«РЭК пишет, что инвестиционная программа для компании “Рифей” не утверждена. Она утверждена оператору ООО “Экотехсервис”, осуществляющему деятельность по обращению с ТКО на территории Северного АПО-1. Сегодня эта компания находится в стадии реорганизации. Правопреемником её выступает компания “Рифей”. РЭК пишет, что при установлении тарифов на последующие периоды из необходимой выручки будут исключены экономически необоснованные доходы прошлых периодов. Ну, посмотрим, что в будущем будет», зачитал выдержки из ответа РЭК Александр Петров, который сегодня вёл думскую комиссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству.

Спикер гордумы Вадим Раудштейн призвал коллег дождаться получения ответов на запросы от всех организаций, в том числе занимающихся размещением отходов («Элиса», например), чтобы после этого уже делать какие-то окончательные выводы.

«Мы сейчас подводим промежуточные итоги о том, что сделано, подчеркнул Вадим Раудштейн. Когда соберём весь пакет данных, вернёмся к рассмотрению вопроса, примем конкретные решения. Пригласим на заседание комиссии руководителя “Рифея”, чтобы можно было лично ему задать вопросы. Мы в стадии накопления информации, но уже можно сделать какие-то выводы. Тем более, как оказалось, у “Рифея” и лицензии нет на эту деятельность, то есть он фактически занимается только распространением документов на собирание денег».

В минувшие выходные в администрации Ленинского района прошло общегородское собрание, посвящённое проблемам реализации мусорной реформы. В нём приняли участие более 200 жителей Нижнего Тагила, в том числе председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв, а также вице-спикер НТГД Игорь Базилевич. Осенью 2019 года он вошёл в новую рабочую группу при мэрии по введению новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. На заседании думской комиссии Базилевич отметил, что пользы от встречи с тем же директором «Рифея» Фёдором Потаповым может и не быть.

«Ни одного ответа от него не прозвучало [на общегородском собрании], сказал Базилевич. Вы знаете, что общественники подали в суд на РЭК с требованием пересмотреть нормативы накопления ТКО? Они провели свои замеры по той методике, которая сегодня действует. Оказалось, что те в 5 раз меньше существующих. 11 февраля будет первое судебное заседание. Посмотрим. Пока на наши вопросы ответы нам никто не даст. И нормы мы не пересмотрим, пока по новой методике их заново не посчитают. Есть вопрос по инвестиционной составляющей, которая пойдёт на строительство завода в Краснотурьинске. Потапов ушёл от ответа на этот вопрос на собрании. Кроме того, говорят, что завод будет перерабатывать отходы только 4-5-го классов опасности, но выделенные земли предназначены и для отходов других классов, чрезвычайно высокой опасности. Со мной рядом сидел начальник управления экологии в администрации, он сказал, будет разбираться. Нужно подождать экологической экспертизы. Мы постепенно движемся вперёд, но туго».

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, теперь ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.

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