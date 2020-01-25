Более 200 жителей Нижнего Тагила пришли на общегородское собрание по проблемам реализации мусорной реформы

Более 200 жителей Нижнего Тагила пришли 24 января на согласованное с мэрией общегородское собрание, посвящённое проблемам реализации мусорной реформы. Мероприятие состоялось в актовом зале администрации Ленинского района. Изначально ожидалось, что в нём примут участие около 500 человек, но сидячих мест в зале не хватило и половине от запланированного числа. Чтобы добиться большой явки, организаторы — ОД «Тагил за перемены» — расклеили объявления по всему городу, в том числе на подъездах жилых домов и в продуктовых магазинах. На входе в актовый зал дежурили сразу четыре сотрудника полиции.

На собрании обсуждались результаты исследования проведённых замеров ТКО в 2016–2017 годах и формирование тарифа для оплаты услуги за обращение с твёрдыми коммунальными отходами. Представители движения «Тагил за перемены» сообщили присутствующим, что провели собственный эксперимент для определения реальных замеров накопления мусора в 2019 году. Получившиеся цифры оказались в 5 раз меньше нормативных показателей — около 7 кг в месяц на человека. Поэтому общественники подали в облсуд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области и правительство региона с требованием пересмотреть нормативы ТКО, которые сегодня являются одной из тарифных составляющих. Первое судебное заседание состоится 11 февраля в Екатеринбурге.

«Мы транслировали этот эксперимент в прямом эфире. Результаты шокирующие, замеры отличаются в 5 раз. Это примерные цифры, но у нас был очень чистый эксперимент. Сейчас тариф напрямую зависит от норматива, поэтому это очень важный момент», — отметили активисты.

Если общественники выиграют суд, окажется, что уральцы более года переплачивали за услугу по обращению с отходами. Правда, перерасчёт они, по словам исполнительного директора регоператора «Рифей» Фёдора Потапова, уже вряд ли получат. В любом случае в мэрии Нижнего Тагила пообещали в ближайшее время сделать повторные замеры по новым методическим рекомендациям и привлечь к данному процессу жителей города.

Активисты во время встречи также попытались выпытать у представителей компании «Рифей» и Роспотребнадзора, насколько безопасно и законно строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила (рядом с Кушвинским трактом). И поинтересовались, куда делись деревья, которые вырубили ради создания объекта. В ответ на это Потапов заявил, что «там были зелёные насаждения, не относящиеся к лесу». Напомним, осенью 2019 года мэрия разрешила АО «Облкоммунэнерго» вырубить 3788 деревьев различных пород на земельных участках, выделенных для строительства мусоросортировочного комплекса.

Интересовало жителей, почему проектирование мусоросортировочного комплекса отдали москвичам, почему тагильчане должны платить за строительство завода в Краснотурьинске и когда горожане смогут получить возврат инвестиций, заложенных в тариф.

Одним из наиболее острых обсуждаемых вопросов стало приостановление соцвыплат при образовании задолженности за услугу по обращению с ТКО и списание денежных средств с карточек. Из сидящих в зале с такой проблемой столкнулись пятеро жителей Нижнего Тагила. Общественники попросили депутатов городской думы разобраться в этой и других проблемах, касающихся социально уязвимых категорий граждан, и помочь в их решении. На собрании присутствовали председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Леонид Мартюшёв, а также вице-спикер НТГД Игорь Базилевич, который осенью 2019 года вошёл в новую рабочую группу при мэрии по реализации мусорной реформы.

На общегородское собрание в Нижнем Тагиле приехали жители других уральских городов, в том числе бывший депутат гордумы Екатеринбурга Эдуард Мансуров, в своё время работавший замдиректора «Спецавтобазы», а также юрист из столицы Свердловской области Иван Волков. Солидную часть своего выступления он посвятил размышлениям по поводу происходящего сейчас переписывания Конституции РФ. А после передачи запланированного месседжа пригласил местных общественников посидеть где-нибудь в кафе и «познакомиться поближе».

«Рад видеть такую бешеную активность. Вы должны понять одно: больше так, как было, не будет. Те, кто сейчас по левую руку от меня находится, за редким исключением, будут отвечать перед народом. Я призываю вас действовать сугубо законными способами, у вас шикарная команда. От каждого зависит, как вы будете жить дальше. Если вы расскажете соседям, друзьям, товарищам, что нужно менять систему, демонтировать эту мусорную реформу… Вы же понимаете, что это деньги, которые вам, как в 90-е, написали в долг? У вас губернатор откуда? С Тюменской области, вот вам и лицензия тюменская», — произнёс Волков.

Запуск в городе пилотного проекта по организации раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов на собрании рассмотреть не успели. Этот вопрос общественники решили обсудить на следующем общегородском собрании. «Тагил за перемены» планирует проводить такие мероприятия в Нижнем Тагиле раз в месяц.

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, теперь ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Выявлением и итоговой ликвидацией несанкционированных свалок также обязан заниматься «Рифей». Следить за состоянием контейнерной площадки, согласно законодательству, должен владелец земельного участка — управляющая компания или администрация муниципального образования.

Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.