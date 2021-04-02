Наркоман с ножом украл у 11-летнего ребёнка два телефона

Вчера неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома по улице Циолковского, 13, угрожая ножом 11-летнему мальчику, похитил два телефона. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

1 апреля в дежурную часть отдела полиции № 16 позвонила мама потерпевшего мальчика, которая рассказала об инциденте. Сотрудники полиции выяснили, что ребёнок около 11:30 шёл домой из ближайшего магазина. За ним следовал неизвестный мужчина. Зайдя за подростком в подъезд дома, он начал угрожать ребёнку ножом. Мальчик отдал нападавшему два телефона: один телефон принадлежал подростку, а второй — его маме, мальчик взял его, чтобы расплатился за покупку в магазине.

Оперативники выяснили, что 47-летний мужчина — частый посетитель магазина и проживает недалеко от торговой точки. До инцидента он не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последний раз был осуждён в 2007 году за совершение убийства и краж. Освободился из тюрьмы год назад.

При досмотре полицейские изъяли у мужчины свёрток с предположительно наркотическим веществом. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.