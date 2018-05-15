Нападающая «Уралочки» Ксения Парубец стала капитаном женской сборной России по волейболу

Игрок волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Ксения Парубец стала капитаном женской сборной России для выступления в Лиге наций, которая в 2018 году заменит женский Гран-при. Решение было принято главным тренером российской сборной Вадимом Панковым. Для воспитанницы свердловской школы волейбола, чемпионки Европы — 2015 Ксении Парубец это первый опыт капитанства в национальной команде, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе клуба.

«Меня Вадим Анатольевич вызвал к себе и сказал, что я буду капитаном на Лигу Наций. Честно говоря, я была в шоке, я не ожидала! Это очень приятно, для меня это очень ответственно! Кубок Ельцина теперь стал этапом Лиги Наций, это очень интересный турнир, в котором действительно хочется поиграть. У нас много молодых девчонок, и мы все готовы пойти в бой. Для меня большая честь выступать в родном городе», — отметила Ксения Парубец.

Помимо Ксении Парубец, «Уралочку» в сборной будет также представлять связующая Татьяна Романова. В целом команда серьёзно обновилась, в состав не вошли основные лидеры: Татьяна Кошелева, которая восстанавливается после травмы, и Наталия Гончарова, получившая отдых после сезона.

Женская Лига наций стартует в Екатеринбурге сегодня, 15 мая. В дебютном старте участие примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Тайланда.

«Плюс турнира в том, что мы играем с лучшими командами и можем наиграть состав. У нас обновлённый состав, и задача в каждой игре — играть лучше и лучше, а также выйти в финал, конечно. А из минусов — нет тренировочного процесса», — сказал Панков журналистам на пресс-конференции.

Сегодня российская сборная проведёт первую игру против команды из Аргентины.