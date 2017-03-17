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17 Мар 2017 14:32 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

«Нам не нужна дорога до Серебрянки, дайте нам электричество». Жители Нижней Ослянки 10 лет живут без света

Десять лет деревня Нижняя Ослянка, входящая в городской округ Нижний Тагил, живёт без электричества. Блэкаут произошёл в 2007 году, когда суд постановил обесточить единственную линию электропередачи после ЧП: рыбак во время половодья зацепился за висящие низко провода и погиб от удара током. Электричество так и не появилось. В настоящее время из 45 домов на берегах реки Чусовой пустуют только два. По словам местных жителей, летом в деревне проживает около ста человек, в основном приезжие из Нижнего Тагила.

Нижняя Ослянка – один из самых удалённых населённых пунктов от административного центра. Грунтовая дорога протяжённостью 80 километров проходит через посёлок Серебрянка и заканчивается тупиком в Верхней Ослянке.

Последние два километра до деревни приходится преодолевать по берегу Чусовой.

«В вопросе к Путину прозвучало слово Серебрянка, вот и делают дорогу строго до Серебрянки, – возмущается житель деревни Дмитрий. – А то, что дальше есть ещё несколько деревень, где живут точно такие же люди, никому нет дела».

В 2008 году деревня вышла из состава Горноуральского городского округа, но проблема с электроснабжением и транспортной доступностью не исчезла. Жители неоднократно обращались в администрацию Нижнего Тагила с просьбой вернуть электроснабжение, но получали размытые ответы.

«Сети электроснабжения относились к муниципальному имуществу Пригородного района. После присоединения деревни Нижняя Ослянка к Нижнему Тагилу никакой документации на указанные сети Пригородным районом передано не было», – говорится в официальном ответе.

В 2011 году Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил иск прокуратуры о незаконном бездействии администрации в части организации электроснабжения. Чиновники пробовали на полгода оттянуть исполнение решение суда, но получили отказ.

Полтора миллиона рублей на составление проектно-сметной документации появились в городской казне лишь в 2013 году. На конец августа 2016 года ремонтно-восстановительные работы ЛЭП были оценены в 25 млн рублей. Но денег в дефицитном бюджете города на этот проект не нашлось.

«Здесь мой отец родился, жил, умер, и меня рядом с ним похоронят, – рассказывает местный житель Валерий Никитин. – Раньше в деревне держали кур, коров, а теперь только огороды, и то не у всех. Кто побогаче, поставили солнечные батареи, а старикам куда деваться? Сейчас на дорогу до Серебрянки потратят 250 миллионов рублей, потом ещё 1,5 миллиарда, а на нас 25 миллионов не нашлось. Да не нужна нам эта дорога, дайте нам электричество».  

Часть местных жителей спасают электрогенераторы и солнечные батареи. На это хозяйство, говорят они, ежегодно уходит несколько десятков тысяч рублей.

«Многие скажут, мол, вы сами согласились жить в таких условиях и вас здесь никто не держит, но по закону в деревне должно быть электричество, и суд с нами согласился. Есть постановление суда, которое не выполняется. Мы точно так же платим налоги, на ту же землю, имущество, и хотим, чтобы наши права были соблюдены, – говорит местный житель Дмитрий. – Старожилы рассказывали, что здесь даже во время войны было электричество, а теперь живём, как в каменном веке. Но зато лет пять назад нам поставили спутниковый таксофон. Его регулярно обслуживают, заправляют генератор, но карточек к нему нигде не купить».

В этом году Нижняя Ослянка отмечает юбилей – 240 лет. Согласно карте инвестиционных площадок Нижнего Тагила, городская мэрия планирует привлечь в деревню инвесторов для строительства Дома рыбака и охотника. 

Агентство новостей «Между строк»  

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