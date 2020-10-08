Налоговая заблокировала счета строящегося цинкового завода в Нижнем Тагиле. Долги предприятия превышают 700 млн рублей

В начале октября по решению Федеральной налоговой службы были остановлены действия по счетам ООО «ГСД-Р», которое с 2018 года планировало запустить в Нижнем Тагиле на территории огнеупорного завода (улица Попова, 1) производство по добыче вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства.

Напомним, одним из учредителей ООО «ГСД-Р» является швейцарская фирма Global Steel Dust Ltd. Согласно документам, имеющимся в распоряжении редакции АН «Между строк», договор аренды земельного участка площадью 80 тыс. кв. м между «ГСД-Р» и администрацией Нижнего Тагила был подписан в начале января 2018 года и рассчитан на 50 лет. Стоимость проекта оценивалась в 500 млн рублей. В 2019 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к компании «ГСД-Р». По мнению ведомства, завод начал промышленное производство без соответствующего разрешения, нанося тем самым вред окружающей среде. В «ГСД-Р» же поясняли, что занимались только пусконаладочными работами.

В середине февраля 2020 года Тагилстроевский суд отказал в иске надзорному ведомству. Свердловский областной суд в июне также встал на сторону предпринимателей. Прокуратуре не удалось доказать тот факт, что своими действиями завод навредил природе.

В конце 2019 года в Арбитражный суд Свердловской области к «ГСД-Р» стали поступать иски от кредиторов и поставщиков услуг. В частности, в суд обратилась лизинговая компания «Сименс Финанс» за неуплату аренды промышленного оборудования. Сумма исковых требований составила около 85 млн рублей. В середине августа 2020 года суд требования истца удовлетворил в полном объёме. В феврале 2020 года магнитогорская компания ««Цемек минералс» потребовала признать «ГСД-Р» банкротом. В сентябре суд поддержал истца и ввёл в отношении «ГСД-Р» процедуру наблюдения.

«К судебному заседанию от ООО “ГСД-Р” поступили письменные пояснения, из которых следует, что у общества имеется задолженность перед кредиторами в сумме 693,76 млн рублей, задолженность по оплате труда работников — 5,28 млн рублей, просроченная задолженность по налогам и отчислениям во внебюджетные фонды — 1,87 млн рублей. Остатки денежных средств на счетах ООО “ГСД-Р” составляют 1281 руб. 02 коп. Как указывает общество, основное имущество ООО “ГСД-Р” находится в залоге в обеспечение обязательств по банковскому кредиту, часть имущества, используемого ООО “ГСД-Р”, не принадлежит ему на праве собственности, право пользования им основано на договорах лизинга», — говорится в определении суда.

Администрация Нижнего Тагила в конце июля 2020 года также направила исковое заявление на сумму 465 тысяч рублей за аренду земельного участка под заводом. Суд поддержал требования тагильской мэрии в полном объёме.

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Денис Исаков заявил АН «Между строк», что ему ничего не известно о работе предприятия.

«Какой-то новой информации о том, что они хотели попытаться возобновить производство, у нас нет, — пояснил представитель надзорного ведомства. — Сейчас мы в стадии ожидания. Если какая-то деятельность возобновится, то мы будем принимать меры по проведению проверок. Я обязательно посмотрю на сайте суда, что там с банкротством данной компании. Пока я могу даже сказать, что в какой-то мере удовлетворён. Это даёт нам основание надеяться, что в ближайшее время никакой негативной деятельности со стороны предприятия не будет».

Гендиректор ООО «ГСД-Р» Евгений Суслин считает, что к его предприятию было приковано излишнее внимание государственных органов, из-за чего акционеры были вынуждены прекратить финансирование проекта.

«На протяжении года нами замечено излишнее давление на нас со стороны государственных органов. Мы только в мэрию Нижнего Тагила обращались за разрешением на строительство 6 раз. Получили 6 отказов. И только по решению суда получили это разрешение. Также мы обратились за возмещением НДС, и тоже только через суд его нам вернули. За это время мы прошли более 20 проверок от всех органов. Начиная от прокуратуры, ФСБ, Ростехнадзора. С последним у нас было 8 судебных заседаний, 6 из которых мы выиграли», — говорит Суслин.

Пандемия новой коронавирусной инфекции и обвал мировых цен на сырьё также внесли свои коррективы в запуск производства. В настоящее время новое иностранное оборудование простаивает, а персонал предприятия максимально сокращён.