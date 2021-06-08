«Надо или делать лучше, или исправлять!» Сергей Носов в июле вернётся в Нижний Тагил

В июле в Нижний Тагил вернётся экс-глава тагильской администрации, губернатор Магаданской области Сергей Носов. О своём решении приехать в Тагил он рассказал в интервью Znak.com.

«В Тагиле не бываю. Я планирую совместить: заскочу на “Иннопром” и в Тагил. Хочу посмотреть, мне присылают фотографии, как там парк “Народный”, говорят, что хорошо стало», — сказал Сергей Носов.

Международная промышленная выставка «Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля. Основная часть программы пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Значит, приезда Сергея Носова в Тагил нужно ожидать в этом промежутке.

В интервью журналист Znak.com узнала мнение Носова и о «поплывшем» благоустройстве Нижнего Тагила, имея в виду проблемы с экопарком на Муринских прудах, который минувшей весной превратился в болото и в целом постоянно подвергается критике общественности.

«Надо или делать лучше, или исправлять, конечно», — коротко ответил экс-глава Нижнего Тагила.

Помимо прочего, Носов рассказал в интервью об уральской команде, о трёх годах работы на Колыме, о главных стройках, в том числе о строительстве ФОК «Президентский», аналогичного тагильскому, про отложенную до лучших времён идею с запуском самолёта Екатеринбург — Магадан и про переизбрание на второй срок.