«Надо или делать лучше, или исправлять!» Сергей Носов в июле вернётся в Нижний Тагил

В июле в Нижний Тагил вернётся экс-глава тагильской администрации, губернатор Магаданской области Сергей Носов. О своём решении приехать в Тагил он рассказал в интервью Znak.com.
«В Тагиле не бываю. Я планирую совместить: заскочу на “Иннопром” и в Тагил. Хочу посмотреть, мне присылают фотографии, как там парк “Народный”, говорят, что хорошо стало», — сказал Сергей Носов.
Международная промышленная выставка «Иннопром» будет проходить с 5 по 8 июля. Основная часть программы пройдёт в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Значит, приезда Сергея Носова в Тагил нужно ожидать в этом промежутке.
В интервью журналист Znak.com узнала мнение Носова и о «поплывшем» благоустройстве Нижнего Тагила, имея в виду проблемы с экопарком на Муринских прудах, который минувшей весной превратился в болото и в целом постоянно подвергается критике общественности.
«Надо или делать лучше, или исправлять, конечно», — коротко ответил экс-глава Нижнего Тагила.
Помимо прочего, Носов рассказал в интервью об уральской команде, о трёх годах работы на Колыме, о главных стройках, в том числе о строительстве ФОК «Президентский», аналогичного тагильскому, про отложенную до лучших времён идею с запуском самолёта Екатеринбург — Магадан и про переизбрание на второй срок.
- Сергей Носов возглавил Магаданскую область в сентябре 2018 года. За несколько месяцев до этого президент назначил его врио губернатора. В октябре 2018-го мэром Нижнего Тагила стал бывший заместитель Носова Владислав Пинаев, которого впервые избрали по так называемой «советской» схеме — депутатами из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.
- Построенный за 95 млн рублей в октябре 2020 года на месте пустыря экопарк на Муринских прудах не раз оказывался в центре внимания СМИ и федеральных блогеров. Основные претензии общественности связаны с отсутствием озеленения и недостаточным количеством скамеек, игровых конструкций, из-за чего парк до сих пор напоминает пустырь. С приходом весны эпарк превратился в болото и стал похож на декорации для фильма ужасов. 25 апреля там произошёл несчастный случай: 12-летняя девочка упала с конструкции на детской площадке, предназначенной для скалолазания.