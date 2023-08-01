«Надеемся, что новогоднюю кампанию будем проводить уже в основном нашем здании». В Нижнем Тагиле близится к завершению капремонт Нового Молодёжного театра (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле завершается процесс капитального ремонта здания Нового Молодёжного театра, который идёт в рамках национального проекта «Культура». Общая стоимость всех работ составляет 372 млн рублей. Подрядчиком является компания «Строй комплекс». На сегодня практически закончился монтаж фасада, внутри от черновой отделки переходят к чистовой. Благоустройство уличной территории должно завершиться уже к концу августа. Журналист АН «Между строк» побывала на стройплощадке и побеседовала с директором театра Наталией Мозжаковой.

В рамках капремонта приведут в порядок сразу три объекта театра. Основное здание 1937 года постройки, обозначенное в строительной документации под литерой А, а также здания под литерами Б и Б1 — бывший медвытрезвитель и гараж, в которых размещались производственные цехи. Работы начались с литеры Б: был выполнен демонтаж перегородок, монтаж электрики и ремонт кровли. После окончания ремонта здесь разместятся костюмерная, швейный и бутафорский цехи. В помещение бывшего гаража переедет сварочный цех и оборудование для создания декораций. В основном здании появятся комфортные гримёрные и душевые. Организуют и доступную среду для маломобильных граждан, для чего количество мест в зрительном зале сократят с 220 до 154. Также после реконструкции у театра появится ещё один зал для камерных спектаклей и постановок малой формы.

Сейчас полным ходом идёт ремонт сцены. Сам планшет ещё не установлен, но черновые работы уже практически завершены. Продолжается монтаж электроосвещения. Во втором здании театра, где раньше был медвытрезвитель, ремонт тоже на стадии окончания.

Были проведены подготовительные работы по облагораживанию уютного сквера возле здания Нового Молодёжного театра: убран ненужный грунт, произведена отсыпка, положена плитка, посеян газон, привезена земля. Впереди — посадка яблонь, рябин и кустарников, которые будут расти по периметру площадки в форме буквы П, а здание театра будет обрамлять кизильник. Тополя кронировали, ранее высаженные деревья сохранили. С правой стороны здания идёт установка мусорных контейнеров.

«Очень надеемся, что все растения приживутся и на Вагонке появится ещё одно красивое место для прогулок. Все строительные работы идут в графике. Практически заканчивается обустройство фасада: сейчас идёт отточка плоскостей, особенно там, где будет подсветка, чтобы они были идеально ровные и хорошо светились. Приезжали специалисты, проверяли акустику зрительного зала. Он отделан гипсовыми каннелюрами, и нам было важно сохранить качество звука в зале. Мы планируем, что новогоднюю кампанию будем проводить уже в основном нашем здании», — отметила Наталия Мозжакова.

С левой стороны Молодёжного театра монтируется детская площадка, её не станут огораживать забором. Будет установлена сцена под открытым небом. Уже в следующем театральном сезоне на новой летней площадке на свежем воздухе будут выступать актёры. Уличная трибуна рассчитана на 84 человека — 42 места с одной стороны и 42 с другой. В центре комплекса открытой сцены установят танцевальную площадку. Эти работы выполняет субподрядчик компания «Строй бизнес». В следующем году планируется сделать навес-«ракушку», чтобы закрыть сцену от непогоды.

«У нас сейчас целый комплекс зданий. Это основное здание — зрительское, где будут проводиться спектакли. Там планируется два зала: основной на 154 места, малый (“Мамин зал”) на 45 мест и ещё одна творческая площадка — арт-кафе, где порядка 30 мест. Там планируем проводить какие-то театральные творческие проекты: лекции, творческие встречи, бенефисы актёров и многое другое. Надеюсь, мы туда ещё и резидентов привлечём. Весь театральный реквизит, бутафория будет храниться во втором здании внизу в подвальном помещении. И во второе здание переезжают наши цеха. Большой плюс, что у нас появится сварочный пост — бывший гараж, полностью оборудованный системой вентиляции, кондиционирования, пожарной безопасности. Там будут вестись работы по сборке и сварке металлоконструкций для декораций», — отмечает директор Нового Молодёжного театра.

Сценой театра занимается субподрядчик «Центр театральных технологий» из Новосибирска. Сейчас рабочие делают замену штанкетной системы, уже установлены лебёдки. В августе будет проходить наладка оборудования сцены. В рамках нацпроекта приобретён новый режиссёрский пульт управления, пульт управления подъёмными механизмами, две софитные линии, выносной софит для зала. Кроме этого, появится новый видеопроектор, виниловый экран, акустическая система. Мониторы, колонки, массивы по звуку будут монтироваться уже в 2024 году. Будет смонтирована и мобильная сцена-подиум, укомплектованная световыми алюминиевыми фермами для прожекторов.

Оставить машину возле здания театра с улицы Ильича не получится. Парковку переместили на левую сторону, где организованы специальные места для легковых автомобилей и автобусов. Также припарковаться можно будет около Пионерского сквера.

Коллектив Нового Молодёжного театра вышел из отпуска, и труппа уже приступила к работе в обычном режиме. В августе актёры выступят на площадке гостиницы «Демидов плаза», в ТЦ DEPO. До ноября театральная команда продолжит сотрудничать с ДК «Юбилейный» и ДК имени И. В. Окунева. Уже 6 августа в Нижний Тагил приезжает режиссёр Игорь Лебедев. Актёры покажут первый спектакль под названием «Он — это я», поставленный по произведению Андрея Битова. Постановка пройдёт на одной из площадок — сцене ДК «Юбилейный» либо ДК имени И. В. Окунева. Первая премьера должна состояться в конце сентября — начале октября.

В 2024 году в рамках национального проекта «Культура» пройдёт завершающий этап капитального ремонта Нового Молодёжного театра. На это выделено 100 млн рублей. В планах — установить световое, звуковое и видеооборудование.