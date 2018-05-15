Нацпроектами нового правительства Медведева станут борьба с онкологией, ремонт дорог и цифровая экономика

В программу правительства на 2019–2024 годы заложены 13 национальных проектов, на реализацию которых планируется потратить 25 триллионов рублей, со ссылкой на подготовленные Минфином и Минэкономики рабочие материалы пишет «Коммерсантъ».

Новые нацпроекты правительства Дмитрия Медведева во многом повторяют те, которые действовали во времена его президентства 2008–2012 годов, и развивают уже существующие.

Крупнейшие из проектов — автодорожный (на него планируется потратить 8,42 триллиона рублей до 2024 года), демографический (3,55 триллиона рублей), инфраструктурный (1,79 триллиона рублей). В абсолютных цифрах больше всего новых средств будет потрачено на медицину (главной статьёй расходов станет борьба с онкологическими заболеваниями), дороги (ремонт автотрасс в нестоличных мегаполисах) и «цифровую экономику» (обеспечение широкополосной связи для госсектора и школ, а также разработка программного обеспечения для «цифрового государства»). В год эти проекты будут стоить дополнительно 150–200 миллиардов рублей каждый.

В структуре бюджета уже предусмотрены 17 триллионов рублей на реализацию новых проектов правительства, остальные 8 триллионов рублей могут быть перераспределены из сэкономленных средств в результате повышения пенсионного возраста, полагает «Коммерсантъ».

Дмитрий Медведев, переназначенный на пост премьер-министра России после инаугурации Владимира Путина на четвёртый президентский срок, уже объявлял на заседании Госдумы о намерении в ближайшее время подготовить предложения о повышении пенсионного возраста в стране. 15 мая премьер-министр представит Владимиру Путину предложения по структуре нового правительства. По данным СМИ, многие ключевые министры могут сохранить свои посты в новом кабмине.