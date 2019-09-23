Начальника ОМВД Анапы сняли с должности после изнасилования полицейскими 17-летней спортсменки

После изнасилования экс-сотрудниками полиции 17-летней волейболистки в посёлке Витязево Краснодарского края, своего поста лишились начальник ОМВД по городу Анапа и его заместитель по охране общественного порядка. Ещё ряд сотрудников также подверглись различным видам дисциплинарного наказания — от выговоров до увольнения.

«На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным источника издания, ещё один заместитель начальника ОМВД предупреждён о неполном служебном соответствии. Двум сотрудникам из числа руководящего состава ГУ МВД России по Краснодарскому краю был объявлен строгий выговор.

Напомним, в ночь на 26 августа в посёлке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Парня полицейские отпустили, а девушку стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и вынудили заняться с ними сексом. В отношении экс-правоохранителей возбудили уголовное дело.