В Анапе арестованы полицейские, подозреваемые в изнасиловании 17-летней спортсменки

Городской суд Анапы арестовал на два месяца двоих уже бывших полицейских. Экс-правоохранителям вменяют принуждение к сексуальным действиям несовершеннолетней девушки.

Как пишет ТАСС, по словам адвоката фигурантов дела, сторона защиты не намерена обжаловать решение суда. Правозащитник считает, что его подзащитным лучше находиться под стражей, чтобы «против них не были предприняты провокационные меры».

Напомним, в ночь на 26 августа в посёлке Витязево под Анапой двое сотрудников ППС застали на пляже несовершеннолетнюю девушку и её молодого человека. Парня они отпустили, а девочку, под угрозой привлечения к административной ответственности, заставили вступить с ними в сексуальный контакт. В отношении правоохранителей возбудили уголовное дело.

Ранее похожий случай произошёл в Екатеринбурге. В уральской столице трое полицейских в служебной машине изнасиловали 22-летнюю гражданку Казахстана.

Как пишет «Медуза», 27 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что не нужно связывать эти преступления с правоохранительными органами.