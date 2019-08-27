В Анапе двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку

В Анапе в отношении двух сотрудников полиции возбуждено дело по части 2 статьи 133 УК РФ («Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера»), со ссылкой на следственное управление СКР по Краснодарскому краю пишет РИА Новости.

В ночь на 26 августа в посёлке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Молодого человека правоохранители отпустили, а девушку стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и вынудили отдаться им. По данным соцсетей, пострадавшая — волейболистка, впоследствии она рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю агентству информацию подтвердили: после возбуждения дела в анапской полиции последовала череда увольнений полицейских.

«В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранён начальник отдела МВД России по городу Анапе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Екатеринбурге расследуется дело об изнасиловании 22-летней гражданки Казахстана, по которому задержаны трое полицейских. По данному факту возбуждено дело по части 2 статьи 131 УК РФ и части 2 статьи 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц по предварительному сговору»). Всем троим предъявлено обвинение.