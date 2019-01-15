Началась регистрация на «Лыжню России» в Нижнем Тагиле

В Свердловской области стартовала электронная регистрация на 37-ю всероссийскую гонку «Лыжня России — 2019», которая пройдёт 9 февраля 2019 года на полигоне «Старатель». Желающим принять участие в мероприятии необходимо заполнить специальную форму, введя паспортные данные, а также номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

«Лыжня России» — самое массовое зимнее спортивное мероприятие Свердловской области. Традиционно ей предшествует декада состязаний по зимним видам спорта, в которой принимают участие более миллиона жителей региона. В Нижнем Тагиле в рамках «Лыжни» на полигоне «Старатель» организуют массовый и VIP-забеги. Длина спортивной дистанции составит 10 км. Победители забега среди профессионалов в категориях «мужчины» и «женщины» получат в подарок снегоходы. Традиционный массовый забег составит 2023 метра в знак празднования в 2023 году 300-летия Екатеринбурга.

Планируется, что гости соревнований на полигоне Старатель смогут бесплатно поесть солдатской каши и выпить горячего чаю. Праздничное настроение будут создавать местные музыкальные коллективы.

Напомним, в 2019 году «Лыжня России» должна была состояться в Екатеринбурге на площадке ЭКСПО, где забеги проходили с 2015 года, но из-за строительства Конгресс-холла было принято решение перенести её в центр города. Подходящее место для массового забега в столице Среднего Урала не нашлось, поэтому соревнование решили вернуть в Нижний Тагил.