На железнодорожной станции под Воронежем нашли бомбу

Под вагоном грузового поезда в городе Лиски Воронежской области обнаружено самодельное взрывное устройство, со ссылкой на директора региональной «Системы-112» Александра Корнеенко пишет РИА Воронеж.

По данным издания, взрывное устройство нашли рабочие пропарочного парка, оно было закреплено под вагоном со стальными заготовками. Рядом находилась бутылка с горючим.

По предварительной информации, состав следовал из Ростовской в Костромскую область. На место прибыли сотрудники Росгвардии и ФСБ, которые обезвредили устройство. В пресс-службах региональных управлений ведомств не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.