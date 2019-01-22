На заводе УГМК в Серове рабочий получил множественные переломы

Прокуратура Серова организовала проверку по факту инцидента на Надеждинском металлургическом заводе, где рабочий получил множественные переломы костей черепа, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным прокуратуры, 18 января в 23:40 35-летний слесарь-ремонтник участка доменных печей на участке загрузки печи № 5 при осмотре скиповой ямы получил удар заслонкой по голове. Мужчине был поставлен предварительный диагноз — множественные переломы костей черепа и лицевых костей, перелом нижней и верхних челюстей, а также иные травмы, он госпитализирован в Свердловскую областную больницу в тяжёлом состоянии. Известно, что пострадавший работает на заводе с 2006 года.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Надеждинский металлургический завод принадлежит Уральской горно-металлургической компании.