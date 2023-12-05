На Южном подъезде к Нижнему Тагилу водитель вылетел на встречку и спровоцировал ДТП 

5 ноября около 02:00 на 9-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека. По данным ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля Kia Rio, следуя со стороны Нижнего Тагила в направлении Екатеринбурга, попытался обогнать «КамАЗ» и, не справившись с управлением, допустил занос и столкнулся с «КамАЗом» и движущейся по встречной полосе Lada Granta. После столкновения «КамАЗ» съехал с дороги.

Водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada Granta, а также водитель Kia Rio были госпитализированы в больницу с ​травмами различной степени тяжести.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Kia Rio имеет водительский стаж 6 лет, к административной ответственности в течение года привлекался 6 раз: 3 раза за превышение скорости, 2 раза за тонировку стёкол и 1 раз за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Из-за полученных травм он не смог пояснить причины аварии сотрудникам ГИБДД.

«Госинспекторы дорожного надзора на месте ДТП выявили неудовлетворительные дорожные условия в виде наличия снежных валов вдоль бортового камня проезжей части, в адрес обслуживающей организации направлена рекомендация на устранение», — отметили в Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка, по результатам которой будет установлена окончательная причина ДТП.