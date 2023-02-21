На юго-востоке Турции произошло два землетрясения, погибли шесть человек

Накануне, 20 февраля, на юго-востоке Турции в провинции Хатай на границе с Сирией произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 по шкале Рихтера. Подземные толчки были в районах Дефне и Самандаг, они ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре, в Израиле и Египте.

На данный момент известно, что в результате землетрясения погибли шесть человек, более 300 пострадавших госпитализированы с травмами. Сейчас ведутся поиски людей под завалами. Из-за перебоев с электричеством в провинции Хатай отключён свет. Власти прибрежных районов Антальи и Мерсина предостерегли граждан от приближения к морю из-за высокого риска повышения уровня воды до 50 сантиметров.

В сирийском Алеппо из-за падения камней со зданий ранены шесть человек. Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил об обрушении нескольких домов в городках Джиндирес и Азаз на северо-западе Сирии, есть пострадавшие.

Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 40 тысяч человек, тысячи домов разрушены. Турецкие сейсмологи отметили, что афтершоки (повторные толчки) могут продолжаться в течение года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за 80 лет. В последний раз подобная масштабная трагедия произошла 27 декабря 1939 года в Эрзинджане. Тогда магнитуда составляла 7,9, а число погибших превысило 33 тысячи человек.