При землетрясении в Турции погибла россиянка. Общее количество жертв превысило 3,4 тысячи человек

В результате землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции, в провинции Кахраманмараш погибла одна россиянка, сообщает ТАСС.

«Среди россиян один погибший. По уточнённым данным, это женщина, которая проживала в Турции. О её гибели сообщили родственники», — приводит агентство слова своего собеседника.

Всего жертвами стихии стали более 3,4 тысячи человек, пострадали более 20 тысяч человек. В стране объявлен национальный траур до 12 февраля.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано на глубине 7 км в 04:17. За сильным землетрясением последовало около 300 афтершоков (повторных толчков). Они ощущались в 10 провинциях страны, а также в близлежащих государствах, в том числе в Сирии. По информации сирийского Минздрава, в стране погибли 812 человек, более 1,4 тысячи пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за 80 лет. В последний раз подобная масштабная трагедия произошла 27 декабря 1939 года в Эрзинджане. Тогда магнитуда составляла 7,9, а число погибших превысило 33 тысячи человек.

6 февраля в 13:30 в центральной части Турции произошло ещё одно землетрясение магнитудой 7,7. После этого активизация сейсмических процессов началась в центральной части Кавказа. Там специалисты каждые 7 минут фиксировали слабые подземные толчки. По данным турецких сейсмологов, афтершоки могут продолжаться в течение года. Кроме того, землетрясения магнитудой около 6 баллов могут повторяться ещё несколько дней.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, землетрясение произошло далеко от туристической зоны, поэтому в регионе ЧП и близлежащих районах российских путешественников нет. Она уточнила, что происшествие не повлияет на планирование поездок россиян в Турцию.

Помощь Турции и Сирии предложили 45 стран, Евросоюз и НАТО, оказать поддержку обещали в ООН. Россия направила в провинцию Кахраманмараш два самолёта Ил-76 и один АН-148 со спасателями МЧС (более 100 человек) и врачами для участия в ликвидации последствий трагедии.