На востоке Москвы зафиксировали трёхкратное превышение концентрации сероводорода

Концентрация сероводорода в московских районах Жулебино и Кожухово, согласно данным Мосэкомониторинга в ночь на 16 апреля, оказалась превышенной в три раза, пишет «Дождь».

В Кожухове станция по адресу Лухмановская улица, дом 34 зафиксировала показатель в 3,125 предельно допустимой концентрации (0,025 мг/м3), станция на улице Маршала Полубоярова, 8 в Жулебине показала превышение в 3 ПДК (0,0247 мг/м3). Помимо этого, превышение предельно допустимой нормы в 2,4 раза вечером 15 апреля было зафиксировано в Вешняках, а небольшое превышение ПДК — на улицах Головачёва, Гурьянова и Новомарьинской.

Мосэкомониторинг называет главными источниками поступления в атмосферу сероводорода полигоны захоронения бытовых отходов, включая те, что находятся на прилегающей к столице территории Московской области, а также очистные сооружения и переработку нефти. Сероводород — это бесцветный газ «с запахом протухших яиц», отмечается в сообщении.

Станции Мосэкомониторинга также зафиксировали вечером 15 апреля превышение в нескольких московских районах, включая Хамовники и Кожуховский проезд, максимально допустимого уровня диоксида азота, который вырабатывается при работе нефтехимической отрасли, предприятий теплоэнергетики, а также автотранспорта. Также корреспонденты «Интерфакса» заметили в нескольких московских районах в воскресенье вечером запах гари и дымку. Речь, в частности, идёт о районах Медведково, Новогиреево, Перово, Жулебино, а также подмосковном Реутове.

В субботу, 14 апреля, в Подмосковье, включая Сергиев Посад, Клин, Лобню и Балашиху, прошли акции протеста против расположенных там мусорных полигонов. Первый состоялся у памятника сапёрам-героям на Волоколамском шоссе, второй — около въезда на полигон «Ядрово». В воскресенье, 15 апреля, жители Волоколамска перекрыли подъезд к полигону «Ядрово». По словам представителя инициативной группы активистов, полиция во время акции задержала около 10 человек.

Ранее в Волоколамске уже проходили митинги против мусорного полигона «Ядрово». Это произошло после того, как сотни местных жителей обратились в больницы с жалобами на недомогание из-за выбросов газа на свалке. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал к 15 июня закрыть полигон. В начале апреля обыски прошли в администрации Волоколамска, в редакции газеты «Волоколамская неделя», а также дома у мэра города Петра Лазарева. В администрации следователи провели выемку документов. Эти действия Лазарев связал с тем, что местные власти согласовали митинги против полигона «Ядрово».