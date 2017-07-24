На внутреннее освещение цирка в Нижнем Тагиле потратят 58 миллионов рублей

Росгосцирк объявил конкурс на приобретение и монтаж систем освещения, озвучивания, режиссёрской связи, а также создание доступной среды для слабослышащих в Нижнетагильском государственном цирке. Стоимость договора – 58 миллионов рублей.

«Сумма сама говорит о том, что здесь будет внутри, – отметил директор нижнетагильского цирка Руслан Марчевский. – Это будут не китайские какие-то аналоги, а современное фирменное оборудование. Такие комплекты установлены уже в нескольких российских цирках, например в Туле, в Иваново, чуть получше система стоит в Санкт-Петербурге. И у нас будет такое же хорошее оборудование установлено. Это наиболее оптимальный вариант для всех цирковых спектаклей. Со временем мы будем ещё какие-то интересные вещи добавлять – красоты много не бывает».

Работы будут выполнены в рамках капитального ремонта здания. Согласно конкурсной документации, они должны быть завершены не позднее 12 сентября 2017 года.

«Система репетиционного освещения предназначена для освещения пространства в зрительном зале и манеже, подсветки купола, необходимой для проведения репетиций. Приборы должны располагаться на колосниках и в галерее. Освещённость купола должна быть достаточной для артистов ряда жанров (перши, подкидные доски, жонглёры и т.д.). (…) Система антрактового освещения предназначена для освещения зрительного зала и проходов для комфортного входа или выхода зрителей. Система дежурного освещения необходима для освещения манежа и зрительного зала в период отсутствия представлений и репетиций. Освещённость должна быть достаточной для визуального осмотра зала или манежа и безопасного перемещения людей. Управление системами репетиционного и антрактового освещения должно осуществляться пультом, установленным в районе форганга, и предусматривать как совместные, так и раздельные режимы работы», – говорится в техническом задании конкурса.

Сейчас в цирке завершаются строительно-монтажные работы.

В мае 2013 года Росгосцирк принял решение включить Нижнетагильский цирк в программу капремонта вместе с цирками в Иваново, Сочи и Челябинске. Изначально на реконструкцию планировалось потратить 100-150 миллионов рублей, ремонт предполагалось начать в конце 2013 года. Вначале Нижнетагильский цирк в очереди на ремонт подвинул цирк из Сочи, где в феврале 2014 года должна была состояться Олимпиада, затем Росгосцирк не мог подтвердить финансирование и откладывал дату проведения конкурса. Ситуация сдвинулась с мёртвой точки летом 2015 года, когда Нижнетагильский цирк возглавил Руслан Марчевский, сын Анатолия Марчевского – одного из самых известных клоунов СССР, а ныне директора Екатеринбургского цирка и депутата Заксобрания Свердловской области. Считается, что именно Анатолий Марчевский пролоббировал выделение средств на ремонт цирка Нижнего Тагила в Росгосцирке и Министерстве культуры России. В августе 2016-го директор цирка Руслан Марчевский попросил губернатора области Евгения Куйвашева о финансовой и административной поддержке ремонта. В соответствии с проектом контракта, который был заключён с екатеринбургской компанией «Урал Инжиниринг» на сумму 317 млн рублей, работы изначально должны были закончиться не позднее 1 декабря 2016 года. Однако после визита подрядчика на объект в проект было внесено множество изменений, в связи с чем сумма контракта на ремонт увеличилась более чем на 10%. В сентябре 2016 года Руслан Марчевский презентовал новый дизайн цирка со светомузыкальной архитектурной подсветкой элементов фасада.

В мае гендиректор Росгосцирка Дмитрий Иванов проинспектировал ход реконструкции здания цирка в Нижнем Тагиле. По его словам, предварительные итоги ремонта и планы стройки указывают на то, что тагильский цирк станет одним из лучших в России.

Агентство новостей «Между строк»