На въезде в Екатеринбург установили стелу «Добро пожаловать в город Святой Екатерины»

На въезде в Екатеринбург установили билборд с несколькими «экранами», характеризующими жителей города: «Город смелых», «Город сильных», «Город сплочённых», «Город молодых», «Город умных», «Город счастливых». Фото стелы опубликовано в группе «Храм Святой Екатерины» в Facebook.

«Мы рады, что горожан волнует тема самоидентичности Екатеринбурга, — это возвращение исторической памяти нашего города», — написали в группе.

На плакате также есть ссылка на сайт Екатеринбургской епархии «Екатеринбург — город Святой Екатерины», который посвящён небесной покровительнице города. Ранее в мэрии сообщали, что новые стелы, которые «должны отражать культурно-исторические особенности города Екатеринбурга», появятся на Кольцовском, Серовском и Тюменском трактах.

Напомним, ранее на въездах в Екатеринбург уже устанавливали нерегламентированные знаки: 17 июня на одном из указателей появилась табличка «Город бесов», которая в этот же день была демонтирована по предписанию ГИБДД. Утром 18 июня на въезде в Екатеринбург со стороны Кольцово появилась табличка «Город храбрых». Спустя несколько часов после установки табличка была также демонтирована по предписанию ГИБДД. В ведомстве признавали установку знаков нарушением законодательства по статье 12.33 КоАП РФ («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»). Установившим знак грозил штраф до 10 тысяч рублей.

«Городом бесов» Екатеринбург назвал российский ведущий Владимир Соловьёв в эфире «Вести FM», так он отреагировал на стихийные протесты в защиту сквера около драмтеатра в Екатеринбурге, где планировали построить храм Святой Екатерины.