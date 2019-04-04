Происшествия

На Верх-Исетском пруду спасатели нашли труп мужчины (ВИДЕО)

04.04.2019 15:45
На Верх-Исетском пруду спасатели нашли труп мужчины (ВИДЕО)

На Верх-Исетском пруду Екатеринбурга в районе Малого Конного полуострова спасатели нашли труп мужчины, пишет E1.ru. Тело обнаружил местный житель, гулявший с собакой.

Как рассказал осведомлённый источник, труп мужчины лежал в полынье, верхней одежды на нём не было, только спортивный костюм. Документов при погибшем не нашли. Из видимых телесных повреждений — разбитые кулаки (предположительно, перед смертью он с кем-то дрался).

Полицейским и скорой пришлось ждать спасателей МЧС, так как выйти на центр озера они не рискнули: лёд в этом месте сильно подтаявший. 

В следственном отделе по Верх-Исетскому району рассказали, что к ним действительно поступила информация об обнаружении трупа. 

«Следователь выехал для проведения осмотра места происшествия, фиксации возможных следов и опроса очевидцев, назначения судебно-медицинского исследования», — рассказал заместитель руководителя следственного отдела Александр Петров

Фото, видео: E1.ru
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