На Вагонке столкнулись ПАЗ и Kia Rio

Накануне, 14 декабря, в Дзержинском районе столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Kia Rio. ДТП произошло около 19:00 на Восточном шоссе на регулируемом перекрёстке. В результате аварии травмы получили водитель и ребёнок — пассажир легковушки. На место ДТП были вызваны спасатели Центра защиты населения, которые помогли вытащить зажатого в автомобиле водителя.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, по предварительным данным, 59-летний водитель пассажирского автобуса при движении со стороны улицы Кулибина в сторону Цементной возле дома № 21в проигнорировал дорожный знак «Движение по полосам» и начал разворот на перекрёстке, из-за чего произошло столкновение с иномаркой, которая двигалась во встречном направлении.

Установлено, что водитель пассажирского автобуса имеет стаж управления транспортным средством категории D 20 лет. В течение 2023 года к административной ответственности за нарушение ПДД мужчина привлекался 3 раза, в основном за превышение допустимой скорости движения. Автобус работает по маршруту № 107 (Нижний Тагил — село Большая Лая).

В итоге столкновения у 41-летнего водителя Kia Rio диагностировали открытый перелом обеих лодыжек со смещением, а у ребёнка — сотрясение головного мозга. Пострадавшие доставлены в медицинские организации.

Госавтоинспекторам водитель иномарки рассказал, что двигался со стороны Северного шоссе, вёз ребёнка в кружок танцев. На подъезде к перекрёстку горел зелёный сигнал светофора, неожиданно пассажирский автобус начал манёвр разворота, мужчина предпринял попытку экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.

Водитель пассажирского автобуса ПАЗ пояснил, что двигался на газовую автозаправку, в салоне пассажиров не было. Думая, что на данном перекрёстке разворот разрешён, он приступил к манёвру. Мужчина был трезв.



В отношении водителя пассажирского автобуса ПАЗ автоинспекторы составили материал по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ за игнорирование дорожного знака 5.15.1 «Движение по полосам». Также будет вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Инспекторами технического надзора вынесено определение о возбуждении дела об административном нарушении по ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ, так как в автобусе не работал тахограф.

Помимо этого, на месте ДТП выявлено неудовлетворительное дорожное условие — снежный вал в треугольнике видимости, обслуживающей организации выдана рекомендация на устранение.

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами в период сложных погодных условий. При совершении манёвров убеждаться в безопасности и уступать дорогу транспорту, имеющему преимущество.