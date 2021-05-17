На Вагонке с 1 июня закроют одну из ключевых улиц. Рассказываем, где нельзя будет проехать

Энергетики закроют для транспорта движение по ряду участков улицы Энтузиастов в Нижнем Тагиле. С 1 по 30 июня рабочие МУП «Горэнерго-НТ» будут ремонтировать теплотрассу, проложенную по проезжей части, об этом говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.

Для автомобилей будут закрыты участки улицы Энтузиастов:

1) от улицы Зари до улицы Сибирской;

2) от улицы Тимирязева до улицы Дзержинского;

3) от проспекта Дзержинского до проезда Лицей;

4) от улицы Окунева до улицы Орджоникидзе;

5) от улицы Орджоникидзе до проезда Образование;

6) от улицы Юности до улицы Окунева.

До вторника, 1 июня, энергетиков обязали установить предупреждающие о ремонте дорожные знаки.