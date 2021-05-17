На Вагонке с 1 июня закроют одну из ключевых улиц. Рассказываем, где нельзя будет проехать

17.05.2021 20:46
Энергетики закроют для транспорта движение по ряду участков улицы Энтузиастов в Нижнем Тагиле. С 1 по 30 июня рабочие МУП «Горэнерго-НТ» будут ремонтировать теплотрассу, проложенную по проезжей части, об этом говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила.
Для автомобилей будут закрыты участки улицы Энтузиастов:
1) от улицы Зари до улицы Сибирской;
2) от улицы Тимирязева до улицы Дзержинского;
3) от проспекта Дзержинского до проезда Лицей;
4) от улицы Окунева до улицы Орджоникидзе;
5) от улицы Орджоникидзе до проезда Образование;
6) от улицы Юности до улицы Окунева.
До вторника, 1 июня, энергетиков обязали установить предупреждающие о ремонте дорожные знаки.