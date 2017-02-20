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22 Фев 2017 11:05 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

На УВЗ впервые за три года анонсировали выплату тринадцатой зарплаты

Сотрудники головного предприятия «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле, отработавшие на заводе более года, получат дополнительное материальное вознаграждение, заявили в корпорации. Основанием для начисления премии послужило успешное выполнение производственного плана 2016 года, отметили в пресс-службе. Выплата так называемой тринадцатой зарплаты производится впервые с 2013 года.

«Начисление премии будет произведено в соответствии с тарифной ставкой присвоенного разряда или должностным окладом по штатному расписанию. При этом учтутся только отработанные за календарный год дни. Кроме того, на размер "выслуги" напрямую будет влиять непрерывный производственный стаж, отсутствие нарушений трудовой дисциплины и внутреннего распорядка "Уралвагонзавода". Наибольшую сумму получат сотрудники, которые отдали предприятию более 15 лет», – говорят на предприятии.

В корпорации уточняют, что 2016 год для головного предприятия стал одним из самых успешных. По экономическим показателям УВЗ вышел на уровень рекордного 2012-го. Кроме того, досрочно и в полном объёме был выполнен государственный оборонный заказ.

Напомним, в конце 2016 года 100% акций «Уралвагонзавода» указом президента России Владимира Путина были переданы в качестве имущественного взноса государства в госкорпорацию «Ростех».

Агентство новостей «Между строк»

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