На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле до конца сентября сократят 46 человек

До конца сентября на головном предприятии «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») в Нижнем Тагиле уволят 46 человек. Об этом АН «Между строк» сообщили в Нижнетагильском центре занятости. По данным учреждения, основные сокращения запланированы с 1 августа до 26 сентября. Ещё восемь человек в ближайшее время попадут под сокращение на екатеринбургском «Уралтрансмаше».

Напомним, в понедельник агентство Ura.ru сообщило, что УВЗ готовит массовые сокращения на своих предприятиях в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В ходе реализации «Программы снижения затрат холдинга» на улице могут оказаться до 15 тысяч человек. По данным источника издания, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019–2025 годы. Позже руководителям предприятий холдинга было направлено ещё одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году. Под сокращение попадут сотрудники более десятка свердловских предприятий УВЗ, включая головное в Нижнем Тагиле.

Пресс-служба предприятия данную информацию не подтвердила. Более того, на УВЗ заявили, что в ближайшее время не ожидается падения загрузки производственных мощностей и заводы, входящие в холдинг, не испытывают дефицита в заказах.