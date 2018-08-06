На УВЗ прокомментировали информацию о сокращении 15 тысяч сотрудников

В пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») не подтвердили информацию о массовом сокращении сотрудников, которую сегодня обнародовало издание Ura.ru. На предприятии считают, что подобные слухи распространяются, чтобы дискредитировать корпорацию. Более того, на УВЗ заявили, что в ближайшее время не ожидается падения загрузки производственных мощностей и заводы, входящие в холдинг, не испытывают дефицита в заказах.

«Информация о том, что на УВЗ будут сокращены “тысячи сотрудников”, относится к разряду слухов. Они распространяются с целью попытаться дискредитировать группу предприятий, производящих стратегически важную для страны продукцию», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе УВЗ.

Напомним, сегодня Ura.ru со ссылкой на внутренние документы корпорации сообщило, что УВЗ готовит массовые сокращения на своих предприятиях в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. В ходе реализации «Программы снижения затрат холдинга» на улице могут оказаться до 15 тысяч человек.