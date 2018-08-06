СМИ: «Уралвагонзавод» готовит массовые сокращения

Корпорация «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») готовит массовые сокращения на своих предприятиях в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, пишет Ura.ru со ссылкой на внутренний документ предприятия. В ходе реализации «Программы снижения затрат холдинга» на улице могут оказаться до 15 тысяч человек.

По данным источника издания, гендиректор корпорации Александр Потапов велел резко сократить расходы в два этапа. В рамках первого — уменьшить затраты уже в этом году. Параллельно предприятиям холдинга поручено разработать программу, рассчитанную на 2019–2025 годы. Позже руководителям предприятий холдинга было направлено ещё одно письмо, где приложен шаблон таблицы с перечислением пунктов, на которых нужно будет экономить уже в этом году.

Под сокращения попадут сотрудники более десятка свердловских предприятий УВЗ, включая головное в Нижнем Тагиле. Ещё два завода, ожидающих массовые увольнения, находятся в Екатеринбурге. В Челябинской области сокращения ожидают на семи предприятиях, самое крупное из которых — «ЧТЗ-Уралтрак». Увольнения затронут заводы из Башкортостана, Омской, Нижегородской, Кемеровской, Томской и Владимирской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья.

На письменный запрос Ura.ru в адрес руководства УВЗ ответ ещё не поступил.