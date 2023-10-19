На «Уралвагонзаводе» опровергли информацию о том, что экс-губернатор Омской области Александр Бурков работает директором по персоналу предприятия в Нижнем Тагиле 

В пресс-службе «Уралвагонзавода» опровергли информацию о том, что бывший губернатор Омской области и экс-депутат Госдумы Александр Бурков стал директором по персоналу в Нижнем Тагиле, сообщает v-tagile.ru. На предприятии уточнили, что Бурков действительно трудоустроен на руководящую должность, но в головную организацию в Москве.

«Пост директора по персоналу на предприятии в Нижнем Тагиле уже давно занимает Руслан Юсупов. Разъясняем, что Александр Бурков действительно занял одну из руководящих должностей, но в головной организации — в АО “Концерн “Уралвагонзавод” в Москве», — сообщили в пресс-службе УВЗ.

Ранее Руслан Юсупов занимал пост главного энергетика «Уралвагонзавода», а также являлся депутатом Нижнетагильской гордумы.

Напомним, 17 октября состоялась рабочая встреча начальника ГУФСИН России по Свердловской области Александра Фёдорова и Александра Буркова, в ходе которой они обсудили вопросы создания исправительных центров и трудоустройства осуждённых на предприятии в Нижнем Тагиле. Александр Бурков был в качестве представителя «Уралвагонзавода».

Александр Бурков является уроженцем Свердловской области. В 1999-м он баллотировался в губернаторы Свердловской области и проиграл Эдуарду Росселю. В 2007 году перешёл в партию «Справедливая Россия» и стал депутатом Госдумы. В 2013 году он баллотировался в мэры Екатеринбурга и занял третье место. С 2017 по 2023 год был губернатором Омской области.