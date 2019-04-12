На «Уралхимпласте» в Нижнем Тагиле произошёл взрыв

При взрыве на химическом предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле пострадал рабочий, со ссылкой на источник в экстренных службах города пишет «Интерфакс».

«По докладу с места происшествия: на предприятии "Уралхимпласт" произошёл хлопок паровоздушной смеси. Предварительно, сдетонировал метанол», — сказал собеседник.

С места происшествия в больницу госпитализирован рабочий.

«У мужчины первично диагностированы множественные ожоги», — сказал источник.

Позже главное управление МЧС по Свердловской области подтвердило информацию о происшествии на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле.

«Около 21:00 (19:00 по Москве) в одном из цехов ПАО "Уралхимпласт" в г. Нижнем Тагиле в ходе технологического процесса произошёл хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения. Разрушений нет. Пострадал один рабочий, с ожогами госпитализирован», — сообщила пресс-служба ведомства.

Причины случившегося будет выяснять комиссия предприятия. На производственный процесс происшествие не повлияло, говорится в сообщении.