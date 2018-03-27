На Урале будут судить директора управляющей компании из-за смерти 10-летней девочки под завалом снега

В Екатеринбурге перед судом предстанет директор ООО «Первая управляющая компания» Ирина Абуткова. Её обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к смерти 10-летней девочки в феврале 2016 года. За преступление по ст. 216 УК РФ предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

«4 февраля 2016 года обвиняемая не предприняла мер к установке сигнальных ограждений на территории уборки снега у дома по улице Рощинской, 69а в Екатеринбурге, а также не обеспечила контроль за соблюдением водителем экскаватора-погрузчика требований правил и инструкций по охране труда. Непринятие должных мер привело к тому, что на находившуюся в зоне производства работ 10-летнюю девочку была высыпана снежная масса. Производство следственных действий завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, выделенных из другого дела. Оно расследовалось следственным комитетом по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») в отношении 31-летнего водителя экскаватора-погрузчика. В мае 2016 гола суд назначил мужчине один год ограничения свободы. Избежать реального срока экскаваторщику помогли родители погибшего ребёнка, которые просили судью не наказывать его строго.

Напомним, трагедия произошла 4 февраля во время уборки улиц во дворе дома на Рощинской, 69. Тракторист Иван Шарипов не заметил играющих в снежной куче детей и высыпал ковш снега на одну из девочек. С помощью прохожих водитель сумел откопать ребёнка, который был уже без сознания. Медики в течение нескольких дней боролись за жизнь ребёнка, но не помогла даже трепанация черепа.

Родители в смерти единственной дочери винят руководство «Первой управляющей компании», которое, по их мнению, пренебрегло правилами безопасности и охраны труда при организации уборки снега на улицах города.