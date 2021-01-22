На Урале адвоката отправили в колонию за присвоение денег, предназначенных для взятки начальнику полиции

Суд Первоуральска признал виновной в мошенничестве в крупном размере адвоката из Екатеринбурга Елену Гончарову, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Клиенты вручили ей 1 млн рублей, который она должна была передать в качестве взятки начальнику полиции, а адвокат их присвоила себе.

Следствие установило, что в период февраля по апрель 2016 года Гончарова получила от своих клиентов 1 млн рублей для передачи в качестве взятки действующему на тот момент начальнику ОВД города Первоуральска Олегу Грехову. Таким образом мужчины хотели добиться прекращения расследования. Однако осуждённая не стала передавать деньги и забрала их себе, а её клиентов в итоге посадили за вымогательство.

В результате женщину приговорили к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года.

Елена Гончарова была также адвокатом экс-начальника ОВД Первоуральска. По версии следствия, взятку Олегу Грехову дал Михаил Кораблёв при посредничестве его заместителя подполковника Артёма Письменного. Бывшая работница прокуратуры Анна Филатова, которая купила материалы прослушивания разговоров экс-мэра Евгения Ройзмана за 300 тысяч рублей и передала их своему мужу следователю прокуратуры Алексею Карпову, проходит по делу как свидетель.