На участке в Приморье более 750 бюллетеней признали недействительными

Избирательная комиссия Приморья признала недействительными 758 бюллетеней на избирательном участке в городе Артёме, где был зафиксирован вброс, со ссылкой на председателя краевого избиркома Ларису Орлову пишет «Интерфакс».

«По участку № 326, находящемуся в Артёме, поступили две жалобы — от представителей ЛДПР и от общественных наблюдателей. Они сообщали, что неустановленное лицо осуществило вброс документов в процессе голосования», — рассказала Орлова.

После жалоб наблюдателей урну опечатали, для голосования использовался другой ящик.

По словам Орловой, всего в Приморском крае зафиксировали около 14,6 тысячи недействительных избирательных бюллетеней.

Ранее в МВД сообщили, что с начала избирательной кампании завели 13 уголовных дел. Материалы по фактам нарушений в подмосковных Люберцах и городе Артёме, где были зафиксированы вбросы бюллетеней, полиция передала в Следственный комитет. В Люберцах урна также была опечатана, а бюллетени признаны недействительными. Кроме того, в Москве на участках № 1204 и № 1353 при подведении итогов все бюллетени будут признаны недействительными, поскольку в руках одного из избирателей были замечены два бюллетеня.

Согласно итогам подсчёта 99% бюллетеней, кандидат в президенты Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,81%, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67%, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы» — 1,66%, Григорий Явлинский от «Яблока» — 1,04%, Максим Сурайкин от «Коммунистов России» — 0,68%, Борис Титов от «Партии Роста» — 0,76%, Сергей Бабурин от «Народного Союза» — 0,65%. Явка при этом составила около 67%.