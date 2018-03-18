В Приморье зафиксирован вброс бюллетеней 

На УИК № 326 в городе Артёме Приморского края замечен вброс пачки бюллетеней членом избирательной комиссии, о нарушении написал оппозиционер Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, «можно смело заявить: ошибались те, кто говорили "на этих выборах будет меньше фальсификаций, потому что Путин и так всех победил"».

«Прелесть какая, посмотрите. Вброс. Приморский край, город Артём, УИК номер 326», — сообщил в Twitter Навальный.

Прелесть какая, посмотрите. Вброс. Приморский край, город Артём, УИК номер 326. pic.twitter.com/PJlStzW23B — Alexey Navalny (@navalny) 18 марта 2018 г.

Ранее штаб Навального в Краснодаре сообщал, что их наблюдателей не пускают на участки, объясняя это тем, что их места уже заняты.