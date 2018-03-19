ЦИК озвучил результаты обработки 99% бюллетеней

Центризбирком на 5:50 по московскому времени обработал 99% бюллетеней, пишет «Медуза».

Владимир Путин набрал 76,65% голосов избирателей, обогнав ближайшего соперника более чем в шесть раз. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин получил голоса 11,81% избирателей, заняв второе место. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, участвующий в выборах в седьмой раз, набрал 5,67% и стал третьим.

Преодолеть барьер в 1% смогли Ксения Собчак и Григорий Явлинский, телеведущая получила 1,66%, основатель партии «Яблоко» — 1,04%.

Омбудсмен Борис Титов, а также кандидаты Максим Сурайкин и Сергей Бабурин не смогли набрать больше 1% голосов избирателей: Титов получил 0,76%, Сурайкин и Бабурин — 0,68% и 0,65% соответственно.