На трассе под Нижним Тагилом столкнулись две легковушки

Накануне около 18:00 на 161-м км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, в районе посёлка Горноуральский, произошло ДТП, в котором столкнулись две легковушки. Как сообщили ИА «Все новости» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 41-летний водитель Daihatsu Gran Move ехал в сторону Нижнего Тагила, в это время на проезжую часть со стороны коллективных садов выскочила Lada Kalina, за рулём которой находился 30-летний мужчина.

В результате столкновения оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Демидовскую горбольницу. На момент аварии они были трезвы.