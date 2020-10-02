На территории Свердловской области до конца октября убьют 26 медведей

Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области принял решение об убийстве 26 медведей на территории региона до 31 октября 2020 года. В ведомстве считают, что эта мера поможет регулированию численности особей.

Как рассказали изданию It’s My City в департаменте, из-за того что в последние годы была снижена интенсивность охоты на медведей, хищники перестали воспринимать человека как источник опасности и стали представлять угрозу для населения.

С июля по сентябрь 2020 года на территории Свердловской области было зафиксировано 22 случая появления косолапых вблизи населённых пунктов.

«Департамент принимает решение о регулировании численности по каждому зафиксированному случаю неоднократного выхода медведя к человеку и в случае невозможности отпугнуть зверя от места, где проживает человек», — пишет It’s My City.

В ведомстве уточнили, что если животные прекратят появляться возле человеческого жилья, то регулировать их численность при помощи отстрела не будут.

Всего в 2020 году на территории региона зарегистрировали 4 225 особей медведей.

В МЧС советуют при встрече с медведем не паниковать. Нужно попробовать отпугнуть хищника, бросив в него камень, крикнув, или распахнув верхнюю одежду. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной (даже уходя) или смотреть ему в глаза. Не нужно делать резких движений. Если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Если готовится напасть, упадите на землю и притворитесь мёртвым. При возможности позвоните на единый номер службы спасения 112.

Напомним, в конце сентября возле дома № 5 по улице Балакинской в Нижнем Тагиле были найдены останки медведя. При этом с черепа и других частей туши содрана шкура. Прибывшие на место сотрудники полиции рассказали журналистам, что голову и лапы отправят на экспертизу в Екатеринбург, где постараются определить возраст животного и причину смерти. Однако из-за отсутствия туловища сделать это будет проблематично. В полиции также отметили, что ранее с таким не сталкивались. Убийство животного карается уголовной ответственностью.