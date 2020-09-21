В Нижнем Тагиле нашли свежие останки медведя без шкуры

Утром 21 сентября возле дома № 5 по улице Балакинской местные жители обнаружили останки медведя. Как рассказал АН «Между строк» тагильчанин Василий, его дочь пошла в школу около 8 часов утра и посреди тротуара обнаружила голову медведя. При этом с черепа и других частей туши содрана шкура.

Прибывшие на место сотрудники полиции рассказали журналистам, что голову и лапы отправят на экспертизу в Екатеринбург, где постараются определить возраст животного и причину смерти. Однако из-за отсутствия туловища сделать это будет проблематично. В полиции также отметили, что ранее с таким не сталкивались. Убийство животного карается уголовной ответственностью.

Местные жители также отмечают, что видели медведя накануне в Тагилстроевском районе близ магазина «Эдем».