Жителей Нижнего Тагила предупредили об устремившихся в город из-за голода медведях

Жителей Нижнего Тагила и других свердловских городов предупредили об участившихся выходах медведей из лесов к людям. В августе и сентябре опасных хищников уже не раз видели в нескольких уральских городах – Нижнем Тагиле, Качканаре, Серове, Берёзовском. Диких животных стало в этом году больше, а еды в лесах меньше. Медведи стали чаще подходят к населённым пунктам из-за голода, пытаясь найти для себя хоть какое-то пропитание.

«Животные устремились в город из-за недостатка пищи, в частности, одной из причин стал скудный год на ягоды и кедровые шишки. В результате медведи вынуждены искать пропитание в городах. Скрытный хищник выходит к людям из-за большого количества свалок и желания людей подкормить диких зверей, чего делать категорически нельзя. Будьте осторожны и бдительны», – отметили в Департаменте по охране животного мира Свердловской области.

В МЧС советуют при встрече с медведем не паниковать. Нужно попробовать отпугнуть хищника, бросив в него камень, крикнув, или распахнув верхнюю одежду. Ни в коем случае нельзя поворачиваться к медведю спиной (даже уходя) или смотреть ему в глаза. Не нужно делать резких движений. Если медведь начинает следовать за вами, остановитесь и не сходите с места. Если готовится напасть, упадите на землю и притворитесь мёртвым. При возможности позвоните на единый номер службы спасения 112.

Напомним, в конце сентября возле дома № 5 по улице Балакинской в Нижнем Тагиле были найдены останки медведя. При этом с черепа и других частей туши содрана шкура. Прибывшие на место сотрудники полиции рассказали журналистам, что голову и лапы отправят на экспертизу в Екатеринбург, где постараются определить возраст животного и причину смерти. Однако из-за отсутствия туловища сделать это будет проблематично. В полиции также отметили, что ранее с таким не сталкивались. Убийство животного карается уголовной ответственностью.