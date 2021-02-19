На Тагильском пруду появилась очередная надпись в поддержку Навального

Утром 19 февраля прохожие обратили внимание на очередную надпись, которую неизвестные оставили на льду Тагильского пруда. Как рассказали очевидцы редакции АН «Между строк», в этот раз акционисты вытоптали на снегу фразу «Свободу Навальному».

Напомним, 16 февраля на этом же месте трое неизвестных написали слово «Навальный». «Чудотворная» фамилия продержалась до полудня следующего дня, пока её не затоптали. Накануне в паблике «Типичный тагильчанин» появилась фотография, на которой на пруду изображена надпись «Навальный п*** [гей]». Автор и судьба этого заявления неизвестны.

Отметим, что в России фамилия оппозиционного политика считается в каком-то смысле чудотворной. Например, если на сугробе написать слово «Навальный», то в скором времени на место приедут дорожные и коммунальные службы и уберут снежный холм. 9 февраля вытоптанное слово «Навальный» появилось на льду реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По информации местных СМИ, удалять надпись приехали сотрудники МЧС на пожарном автомобиле, они из шланга залили буквы водой.

UPD: Спустя буквально пару часов после публикации этой заметки странная переписка на Тагильском пруду продолжилась. Во фразе «Свободу Навальному» слово «свободу» затоптали и сверху приписали «позор». С небольшой ошибкой — буква «З» написана зеркально. По словам очевидцев, это старательно делал один мужчина. После вытаптывания он поднялся на смотровую площадку, посмотрел на выполненную работу и ушёл.