В Нижнем Тагиле на пруду написали слово «Навальный»

Накануне вечером группа молодых людей на льду Нижнетагильского пруда в районе цирка вытоптала слово «Навальный». По словам очевидцев, в процессе были задействованы трое мужчин.

«Парни не рассчитали немного с размером шрифта, поэтому надпись за кусты уходит. Интересно, сколько она продержится», — пояснили случайные свидетели.

Отметим, что в России фамилия оппозиционного политика считается в каком-то смысле чудотворной. Например, если на сугробе написать слово «Навальный», то в скором времени на место приедут дорожные и коммунальные службы и уберут снежный холм.

9 февраля вытоптанное слово «Навальный» появилось на льду реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По информации местных СМИ, удалять надпись приехали сотрудники МЧС на пожарном автомобиле, они из шланга залили буквы водой.

Всего несколько часов просуществовала надпись «Навальный» и на городском пруду Екатеринбурга, рабочие засыпали её снегом.