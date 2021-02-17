Воистину чудотворная фамилия: в Нижнем Тагиле надпись «Навальный» на пруду уничтожили через пару часов после публикации в СМИ

17.02.2021 12:49
В Нижнем Тагиле надпись «Навальный», которую накануне вечером вытоптали трое неизвестных, уничтожили через несколько часов после публикации фото в интернете.
В 10:17 АН «Между строк» опубликовало новость о том, что на льду Тагильского пруда в районе цирка написали слово «Навальный». А в 12:10 в интернете появилось фото затоптанной надписи. Кому не понравилась надпись — неизвестно.
- Такая же ситуация повторялась в других российских городах. 9 февраля вытоптанное слово «Навальный» появилось на льду реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. По информации местных СМИ, удалять надпись приехали сотрудники МЧС на пожарном автомобиле, они из шланга залили буквы водой. 12 января надпись появилась и на городском пруду Екатеринбурга. Её засыпали снегом через несколько часов.