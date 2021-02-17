Воистину чудотворная фамилия: в Нижнем Тагиле надпись «Навальный» на пруду уничтожили через пару часов после публикации в СМИ

В Нижнем Тагиле надпись «Навальный», которую накануне вечером вытоптали трое неизвестных, уничтожили через несколько часов после публикации фото в интернете.

В 10:17 АН «Между строк» опубликовало новость о том, что на льду Тагильского пруда в районе цирка написали слово «Навальный». А в 12:10 в интернете появилось фото затоптанной надписи. Кому не понравилась надпись — неизвестно.