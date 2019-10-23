На свердловских фрилансерах поставят налоговый эксперимент

С начала 2020 года Свердловская область и ещё несколько регионов могут присоединиться к эксперименту с налогом для самозанятых россиян. Об этом заявил возглавляющий Минфин первый вице-премьер Антон Силуанов, пишет «Уралинформбюро».

«Мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились, что с начала [следующего] года даём возможность участия в этом эксперименте в том режиме, который сегодня осуществляется в четырёх регионах, регионам, которые высокообеспеченные», — заявил Силуанов в эфире программы «Право на справедливость» на Первом канале.

Речь идёт о 13 регионах-донорах. Каких именно, чиновник не уточнил, однако, как известно, к таковым относится Свердловская область. Впрочем, уже с середины 2020 года налог для самозанятых в тестовом порядке должен быть внедрён во всех субъектах страны. Ранее с таким предложением выступила глава Совфеда Валентина Матвиенко.

Напомним, экспериментальный налоговый режим для самозанятых (фрилансеров) действует в России с 1 января 2019 года. Пока что он апробируется в четырёх регионах – Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. С доходов, полученных от физлиц, самозанятые платят 4%, от юрлиц — 6%. Силуанов отметил, что с момента начала эксперимента в качестве самозанятых зарегистрировались более 240 тысяч человек.