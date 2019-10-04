Матвиенко предложила распространить закон о самозанятых на всю страну

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с предложением распространить налог для самозанятых на все субъекты России с 2020 года, пишет ТАСС.

Решение связано с тем, что, по мнению Матвиенко, опыт по взиманию налога на профессиональный доход в четырёх пилотных регионах России оправдал себя.

«Учитывая, что в качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала Матвиенко.

С 2019 года в четырёх российских регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наёмных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.