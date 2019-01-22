На свалке в Магнитогорске нашли две мины

В Магнитогорске на свалке предприятия, занимающегося переработкой бытовых отходов, обнаружили два предмета, похожих на противотанковую и противопехотную мины, со ссылкой на пресс-службу охранного предприятия «Щит» пишет 74.ru.

«Возможно, мины не настоящие, а учебные. В любом случае этим делом занимаются сотрудники полиции», — заявили представители «Щита».

После находки территория объекта была оцеплена, а работающие поблизости граждане были эвакуированы. Предполагаемые мины забрали с собой стражи порядка. Пресс-служба полиции заявила, что в ходе проведённых мероприятий установлено, что предметы не представляют угрозы для людей.

Ранее сообщалось, что жители Магнитогорска начали массово получать рассылку угроз о подготовке в городе терактов. Власти города сделали официальное заявление о том, что цель рассылки — дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей.