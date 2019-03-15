На стройплощадке под Екатеринбургом загорелся башенный кран (ВИДЕО)

Днём 15 марта на строительной площадке ЖК «Уют-Сити» в Берёзовском загорелась кабина башенного крана, пишет E1.ru.

На записи, которую сделал очевидец, видно, что внутри башни находятся два человека, есть ли кто-то в кабине, непонятно. В отделе продаж застройщика ЖК сказали, что пострадавших в пожаре нет, сегодня из-за погоды крановщики не работали.

По предварительным данным, в кабине крана произошло короткое замыкание проводки. Более подробной информации о случившемся пока нет. В пресс-службе МЧС по Свердловской области отметили, что вызова на этот пожар не поступало.