На строительство ледового городка в Нижнем Тагиле потратят 18,2 млн рублей

В этом году на ледовый городок власти Нижнего Тагила готовы потратить 18 млн 230 тысяч рублей. Темой городка станет русский алфавит «От а до я». 21 ноября администрация города разместила аукцион по поиску подрядчика, контракт планируют подписать не позднее 11 декабря.

Идею посвятить ледовый городок Фестивалю грамотности поддержал Владислав Пинаев. Площадь украсят фигуры сказочных персонажей с буквами, на которые начинаются их имена. Это будут скульптуры Незнайки, паровозика из Ромашково, ёжика, енота, змеи, аиста, дельфинов, филина, носорога, а также ледяная буква Ъ. На каждой скульптуре новогоднего городка будет размещён QR-код, считав который дети и родители смогут прочитать стихотворение, загадку или узнать необычное слово, связанное с Нижним Тагилом, на определённую букву.

По словам начальника управления культуры мэрии Светланы Юрчишиной, эта информация будет относиться к истории города, его архитектуре или культурному достоянию. Сайт и информацию для объектов готовит Центральная городская библиотека.

При проектировании городка в этом году решили увеличить количество дорожек на ледяных горках. Также на главной большой горке сделают сбоку дополнительный скат для малышей. Традиционно на главной ёлке города останется ледяная чаша и появятся ледяные башни с подсветкой. Из новых решений — изменить освещение над катком по улице Строителей, вместо холодных оттенков свет там хотят сделать цветным и переливающимся. Также на территории городка будет играть музыка.

Ранее заявленная новинка — кубы с подсветкой на металлическом каркасе, создающие имитацию калейдоскопа, — в данный контракт не входит. Появятся ли кубы на улицах городах, в мэрии не уточнили. Ранее мэр Владислав Пинаев засомневался в эстетичности предлагаемых новогодних объектов, однако главным преимуществом новых кубов была названа возможность их использования круглый год в разных локациях города.

Помимо строительства ледового городка, в стоимость контакта будет входить охрана и устранение всех неполадок на объекте, уборка от снега, монтаж и демонтаж. Приёмка ледового городка должна состояться 25 декабря, ледовые сооружения будут радовать тагильчан ровно месяц, 25 января подрядная организация начнёт их разбирать.