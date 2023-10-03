В тагильской мэрии обсудили концепцию ледового городка 2024 года

В мэрии Нижнего Тагила обсудили, каким будет ледовый городок на Театральной площади ближайшей зимой. Темой городка, как уже было заявлено ранее, станет русский алфавит «От а до я». Из новинок, которые могут появиться к 2024 году, — это новые кубы с подсветкой на металлическом каркасе, создающие имитацию калейдоскопа. Мэр Владислав Пинаев засомневался в эстетичности предлагаемых новогодних объектов, однако главным преимуществом новых кубов было названа возможность их использования круглый год на разных локациях города. Размер таких сооружений будет едва достигать трёх метров, если же их будет решено приобрести, то их установят у Драматического театра.

Идею посвятить ледовый городок Фестивалю грамотности мэр поддержал. В этом году площадь украсят фигуры сказочных персонажей с буквами, на которые начинаются их имена. На каждой ледяной скульптуре новогоднего городка будет QR-код, считав который дети и родители смогут прочитать стихотворение, загадку или узнать необычное слово о Нижнем Тагиле на определённую букву. По словам начальника управления культуры Светланы Юрчишиной,.эта информация будет связана непосредственно с историей города, его архитектурой или культурным достоянием. Сайт и информацию для объектов готовит Центральная городская библиотека.

При проектировании городка в этом году решили увеличить количество дорожек на ледяных горках. Также на главной большой горке сделают сбоку дополнительный скат для малышей. Традиционно на главной ёлке города останется ледяная чаша и появятся ледяные башни с подсветкой. Помимо прочего из новых решений - изменить освещение над катком по улице Строителей, вместо холодных оттенков свет там хотят сделать цветным и переливающимся.

На площади у Драматического театра было предложено установить аттракционы. Например, паровозик, однако эти развлечения уже будут не бесплатными. Стоимость самого ледового городка пока не уточняется.