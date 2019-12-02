На севере Свердловской области спасли двух туристов, один из которых сломал ногу (ВИДЕО)

В горах на севере Свердловской области сотрудники МЧС спасли двух туристов, которые не смогли самостоятельно спуститься с гор, потому что один из них сломал ногу, сообщает пресс-служба ведомства.

Сигнал о происшествии поступил 1 декабря, на помощь туристам выехала группа спасателей поисково-спасательного отряда Карпинска, которая смогла определить их координаты. В районе горы Косьвинский Камень есть устойчивая сотовая связь, туристы находились на постоянной связи с поисково-спасательным отрядом. Совместно со спасателями на место выехала бригада скорой медицинской помощи, которая ожидала у подножия горы.

Добравшись к месту остановки туристов, спасатели наложили шину пострадавшему и приступили к спуску. В 21:30 все спустились с горы в Кытлым, пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи, медики оценили его состояние как удовлетворительное. К спасательной операции были привлечены 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Напомним, в январе в горах на севере Свердловской области потерялись две туристки из Екатеринбурга, их поиски велись трое суток. В результате от переохлаждения погибла 35-летняя Елена Подкорытова, 31-летняя Елена Осипова выжила, но ей ампутировали ноги. Девушки были в составе группы, но отстали в районе горы Казанский Камень, когда начался сильный снегопад. С собой у девушек не было ни еды, ни спичек, ни тёплой одежды.