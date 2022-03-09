На Серовском тракте «Газель» врезалась в автозак с уголовниками 

8 марта около 16:30 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП попали «Газель» и автозак МВД, перевозивший арестованных по уголовным делам. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, водитель «Газели» не справился с управлением, протаранил двигающийся попутно конвойный автомобиль, вследствие чего тот съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии травму получил только 51-летний конвойный, ему оказали медицинскую помощь на месте. Двое подследственных, которые перевозились в автозаке, были доставлены в СИЗО на другом служебном автомобиле.

«Водитель “Газели”, как выяснили инспекторы ГИБДД, не прошёл медицинский и технический контроль перед выходом в рейс, а также не соблюдал дистанцию при движении, за что его привлекли к административной ответственности по трём соответствующим статьям КоАП РФ», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В данный момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего инцидента.